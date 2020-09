Arrivano ormai conferme su conferme: la terza maglia dell’Inter della stagione 2020-21 ricorderà quella gloriosa dell’annata ’97-’98, anno della vittoria della Coppa Uefa con Ronaldo. La divisa, come riportato da FootyHeadlines, è composta da righe orizzontali nere e grigie, con il simbolo della Nike in oro. Le maniche e il colletto, invece, saranno colorate in blu.

Ecco le immagini svelate dal portale: