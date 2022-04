Esposito+Satriano, tesoretto da 25 milioni. L’Inter valuta il futuro: clausola Basilea

I due giovani attaccanti si stanno mettendo in luce nel campionato svizzero e francese e potrebbero essere rivenduti in estate

Andrea Della Sala

Nel prossimo mercato l'Inter dovrà cercare di rinforzarsi tenendo presente il bilancio. Per questo sarà importante fare cassa con alcuni giocatori in prestito in questa stagione che sono riusciti ad aumentare il loro valore con le prestazioni.

"Un doppio tesoretto, tecnico ed economico, su cui poter contare nella programmazione della prossima estate. L’aria oltre le Alpi sembra fare bene alla crescita dei talenti interista, con Sebastiano Esposito e Martin Satriano ancora in gol nell’ultimo weekend. Esposito si sta mettendo in mostra in Svizzera col Basilea, Satriano sembra aver trovato la sua dimensione ideale al Brest. Insieme all’Inter cercheranno di definire il percorso migliore per crescere ancora ed imporsi, probabilmente lontano da Milano. Situazioni diverse, che l’Inter punta a risolvere presto per potersi muovere in anticipo sulla squadra che verrà. Dalla cessione dei due, infatti, potrebbero arrivare circa 25 milioni", si legge su La Gazzetta dello Sport.

ESPOSITO - "Il pallino oggi è in mano al Basilea: Seba è stato ceduto la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, ma l’Inter avrebbe la possibilità di annullare quel “diritto” attraverso il pagamento di una penale da un milione. Insomma, una specie di premio di valorizzazione da garantire al Basilea qualora il club nerazzurro in anticipo decidesse di puntare definitivamente su Esposito già dall’anno prossimo. In Svizzera il ragazzo del vivaio nerazzurro si è messo in mostra: 27 presenze, 6 reti e 9 assist. In sede all’Inter si sta facendo le valutazioni del caso, anche perché il valore del giocatore è anche aumentato, motivo per cui non è escluso che Seba possa tornare all’Inter per essere venduto a un altro club a una cifra più alta", spiega il quotidiano.

SATRIANO - "Valutazioni in corso anche per Satriano, che Inzaghi aveva scelto di tenere nella prima parte di stagione quest’anno come quarta punta, anche per via degli acciacchi iniziali di Sanchez. L’uruguaiano sta volando in Francia: 4 reti in 9 presenze in campionato e prestazioni sempre molto convincenti. In Francia è in prestito secco e sono già arrivati diversi sondaggio (Marsiglia su tutti). Valutazione da 15/20 milioni: al prezzo giusto può salutare", riporta il quotidiano.