Manca poco al raduno dell'Inter per l'inizio della nuova stagione. Il 13 luglio mancheranno parecchi titolari a Inzaghi, tutti i nazionali che godranno delle vacanze posticipate causa Europeo o Coppa America. Tra questi anche Lautaro Martinez e Marcus Thuram . Ma Inzaghi non si preoccupa, quest'anno ha un titolare in più.

"L’Inter guarda l’orologio e aspetta. Domani mattina, per colazione, saprà se la stagione infinita di Lautaro Martinez si allungherà fino alle semifinali di Coppa America. A fine giornata, poi, l’Inter andrà a dormire con altri appunti nell’agenda sotto il cuscino. Opzione uno, Marcus Thuram e la sua Francia avanti nel tabellone dell’Europeo, almeno fino al 9 luglio; opzione due, Marcus eliminato dal Portogallo e pronto a partire in vacanza. Perché una cosa è sicura: la ThuLa in vacanza ci andrà e usufruirà dei 21 giorni concessi dal club a tutti i giocatori. Resta solo da capire quando. Ecco, in caso di doppia finale — Lautaro il 15 luglio a Miami per cercare il terzo trofeo di fila con l’Argentina, Thuram il 14 luglio a Berlino per rifarsi del Mondiale perso proprio contro il compagno di squadra — le ferie dei due sfiorerebbero il via ufficiale della stagione. Lautaro e Marcus si ripresenterebbero ad Appiano non prima del 5-6 agosto, a una decina di giorni dall’inizio del campionato, il 17. Ad accoglierli, a prescindere da quando arriveranno, ci sarà Mehdi Taremi. Quando l’Inter comincerà a lavorare, nel raduno del 13 luglio, lui ci sarà. E avrà una missione da portare a termine: sfruttare l’intero precampionato a disposizione per convincere Inzaghi a puntare da subito su di lui", sottolinea La Gazzetta dello Sport.