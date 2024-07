Scaloni: “Messi da valutare. Lautaro e Alvarez insieme? È un’opzione”

Prima della partita di Copa America contro l'Ecuador, Lionel Scaloni , ct dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa e si è soffermato anche sui dettagli della formazione dato che Messi ha un fastidio all'adduttore della gamba destra. «Aspetteremo un paio d'ore e prenderemo una decisione, ma abbiamo buone sensazioni», ha detto il commissario tecnico che ha parlato anche di Lautaro Martinez, 4 gol finora in tre gare giocate in questo torneo.

«Non ho ancora parlato della sua situazione con Leo. Oggi ne parlerò con lui, lo aspetteremo fino all'ultimo minuto. Alvarez e Lautaro hanno giocato insieme in amichevole contro l'Ecuador? Può darsi che giochino insieme, hanno già giocato insieme contro questa rivale. Hanno lavorato bene ed è un'opzione. Dobbiamo vedere come stanno tutti. Messi ha giocato con Julian e Lautaro. Ciò che disturba è che Leo non gioca, questa è la realtà. Cercheremo di assicurarci che ci sia e se non ci sarà troveremo la situazione migliore per la squadra», ha aggiunto.