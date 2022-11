Thuram vuole l’Italia, Inter pronta al blitz. Servono 10 milioni per bruciare il Bayern

L'Inter è pronta ad affondare già a gennaio, prima che la concorrenza diventi troppo alta. Il francese gradisce la destinazione

L'Inter cerca rinforzi in attacco e ha già individuato il profilo che farebbe al caso di Inzaghi. È Marcus Thuram l'obiettivo numero uno per il reparto offensivo nerazzurro. E l'Inter è pronta ad affondare già a gennaio, prima che la concorrenza diventi troppo alta.

"Pesano la voglia dello stesso attaccante di essere protagonista subito in Champions, e non di partire come seconda scelta in futuro in un’altra big. Senza sottovalutare i buoni argomenti che possono mettere sul tavolo i dirigenti nerazzurri e lo stesso Simone Inzaghi, tutti a caccia di un attaccante di valore per costruire l’Inter del domani. Insomma, il progetto sarà pure complesso, ma non è certo impossibile", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Pagare in inverno per anticipare la concorrenza che pregusta di prenderlo a zero d’estate. Il precedente di Eriksen è lì a ispirare: fu preso dal Tottenham nel gennaio 2020 per 20 milioni. Unico modo possibile allora per tagliare fuori le grandi d’Europa che si sarebbero fiondate alla scadenza. In questo caso, però, di milioni ne basterebbero 10 che sarebbero, comunque, un extra-budget rispetto alla regola aurea di Suning. Autofinanziamento e sostenibilità, concetti che Zhang ha ribadito nell’ultima assemblea dei soci. A meno, ovviamente, che non arrivino dal mercato in uscita i denari necessari. La situazione di Gosens, ad esempio, è in evoluzione nonostante la volontà del tedesco di giocarsi le carte a Milano e proprio dalla Bundesliga si aspettano segnali di fumo. Il mercato nostrano, poi, si sta sviluppando attorno a Gagliardini".

"A prescindere da quanto si possa racimolare da fuori, l’Inter potrebbe pur sempre anticipare un investimento per l’attacco, che rischia di essere quasi “obbligato” a fine stagione. Un po’ come fece a gennaio 2022 per la fascia sinistra: lì fu colta proprio l’occasione Gosens mentre Perisic guardava già altrove. Tra questo Correa traballante (in tutti i sensi) e un rinnovo con Dzeko ancora da impostare, è comunque assai probabile che a Inzaghi presto servirà un altro attaccante", chiude Gazzetta.