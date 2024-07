Il biglietto da visita è di quelli eccellenti: cinque gol nelle prime tre gare con l'Inter . Parliamo di amichevoli, è chiaro, ma nessuno poteva avere dubbi sulla vena realizzativa di un attaccante che in 182 presenze con la maglia del Porto, ha segnato la bellezza di 91 reti. Numeri che parlano chiaro e che hanno spinto l'Inter ad anticipare tutti per accaparrarsi a zero un attaccante di sicuro affidamento. In una stagione che sarà massacrante, ci sarà sicuramente spazio per tutti i giocatori a disposizione di Inzaghi, la domanda che si pone la Gazzetta dello Sport è: davvero l'iraniano può togliere il posto a Thuram?

"È probabile che soltanto dopo la sosta di settembre si comincino a delineare gerarchie più consolidate. In tal senso, l'interrogativo su come si possa tenere un Taremi così in panchina sorge spontaneo. Cinquanta è il numero minimo di partite che dovrà disputare l'Inter quest'anno per onorare le cinque competizioni in cui è impegnata tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per club. Il massimo può arrivare addirittura a 69. Fatta questa premessa, è chiaro che Inzaghi dovrà operare rotazioni più strutturate per mantenere alto il livello di forma della rosa. Per questo motivo, il mercato dell'Inter è stato orientato verso titolari aggiunti più che alternative inquadrate come tali".