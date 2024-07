Nelle ultime ore il Siviglia ha spinto sull'acceleratore per finalizzare l'acquisto di Lucien Agoumé . Come riporta Relevo, il desiderio del calciatore di tornare al club andaluso è stato fondamentale. Inter e Siviglia ormai sono a un passo dalla conclusione positiva della trattativa. Gli spagnoli verseranno nelle casse dei nerazzurri quattro milioni di euro con l'Inter che manterrebbe il 50% sulla rivendita.

L'operazione è nella fase finale e, se non ci saranno intoppi dell'ultimo minuto, l'idea è che Agoumé possa diventare il sesto acquisto questa settimana del Siviglia, che si riserverà anche un'opzione di acquisto per riscattare un ulteriore 40% nel 2025 per altri 4 milioni. Vale a dire, se il centrocampista esplodesse in questa stagione al Nervión, il Siviglia potrebbe acquisirne la proprietà quasi per intero, visto che l'Inter si riserverebbe solo il 10% in caso di futura cessione.