Inter, partito l’assalto a Tonali: svelate le cifre dell’offerta, c’è la risposta del Brescia

“Tonali ha le qualità per giocare nell’Inter“. Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha aperto pubblicamente – nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport – all’arrivo in nerazzurro del centrocampista classe 2000 del Brescia e della Nazionale. L’obiettivo della società meneghina è quello di battere la concorrenza della Juventus e assicurarsi uno dei calciatori più promettenti del panorama italiano e internazionale.

Il problema, al momento, è il prezzo del cartellino di Tonali. “Non so se ha la qualità economica per essere acquistato. I parametri li ha tutti per essere un giocatore nerazzurro, ma non conosco quelli di Cellino…” ha aggiunto Ausilio. Secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, l’Inter si è già fatta avanti con un’offerta al Brescia: 35 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Una cifra ritenuta troppo bassa dal presidente delle ‘Rondinelle’ Cellino, che stando a quanto riferisce la Rosea ne vorrebbe almeno 50.