Inter, Tonali in arrivo: trattativa e contratto, ecco i dettagli. Conte lo ha già chiamato

Sandro Tonali si avvicina a grandi passi verso l’Inter. Come sottolinea Repubblica, chiudere in breve tempo la trattativa conviene a tutti. “All’Inter, che avrebbe la certezza di sottrarre alle avversarie uno dei migliori giovani centrocampisti in circolazione. Al Brescia, che in caso di retrocessione fra un mese e mezzo si troverebbe inevitabilmente con minor potere nella trattativa. E conviene allo stesso Sandro Tonali, che conoscendo subito il proprio futuro potrebbe poi giocare con più serenità quel che resta della stagione, nel tentativo di aiutare le rondinelle a salvarsi, per poi passare alla Pinetina, dove Antonio Conte lo aspetta a braccia aperte“. È quanto sottolinea il quotidiano che svela come Antonio Conte abbia chiamato nelle scorse settimane il giocatore per convincerlo che l’Inter fa per lui.

IL PREZZO – “Con il Brescia il ragionamento è aperto su una base di 30 milioni di euro di quota fissa, più una decina di milioni di bonus. È probabile che, se davvero la trattativa andrà in porto, Tonali arriverà a Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Al giocatore l’Inter potrebbe offrire un contratto lungo (almeno quattro anni) per poco più di 2 milioni di euro netti a stagione“.

(Repubblica)