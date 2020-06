Chiesa, l’Inter può rientrare in corsa solo a una condizione. Per Tonali Marotta fissa un limite

Il mercato dell’Inter per la prossima stagione potrebbe virare sui talenti italiani. Dopo Sensi e Barella, arrivati l’estate scorsa, Marotta punta da tempo Tonali, ma non solo. Nel mirino dei nerazzurri c’è anche Federico Chiesa della Fiorentina, che come detto dall’ad interista ha una valutazione molto alta.

“Ma il discorso potrebbe riaprirsi in caso di cessione di Lautaro al Barça a fronte del pagamento della clausola da 111milioni (con Edinson Cavani, 33 anni, possibile arrivo a Milano). La Viola da parte sua non può abbassare l’asticella perché solo con un incasso notevole potrà difendere l’altro gioiello della casa, Gaetano Castrovilli. Con Sensi e Barella, l’Inter ha avviato già da un anno la linea tricolore. Se Marash Kumbulla (20) è un colpo in prospettiva – potrebbe rimanere un altro anno in prestito all’Hellas Verona, ma bisogna chiudere l’acquisto a 35 milioni visto che il prezzo del difensore albanese di passaporto italiano è cresciuto persino durante lo stop – Sandro Tonali (20) è una splendida realtà azzurra e nel Brescia. «Un affare da costruire» per Marotta che non vorrebbe superare i 40milioni, mentre Cellino ne chiede dieci in più”, si legge su Libero.