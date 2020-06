Retroscena Tonali: la verità su PSG e Barcellona. Inter, ecco il piano per beffare la Juve

Sandro Tonali infiamma il mercato. Il centrocampista del Brescia è uno dei calciatori più ambiti in vista della prossima sessione, con Inter e Juventus che se lo contendono.

Secondo quanto riferisce AlfredoPedullà.com, Paris Saint-Germain e Barcellona sono fuori dalla corsa per Tonali. Il presidente del Brescia Massimo Cellino continua a chiedere 50 milioni di euro senza contropartite tecniche. L’idea dell’Inter, che ha già incassato il sì del calciatore, è quella di trovare l’accordo con il club lombardo prima della fine del campionato, per evitare un eventuale sorpasso della Juve in caso di qualche cessione. Il club nerazzurro vorrebbe un pagamento dilazionato ma bisogna convincere Cellino.