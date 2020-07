Tonali-Inter, sì reciproco: l’offerta di Marotta a Cellino. GdS: “Nelle prossime settimane…”

Ieri, sul canale PPTV, ossia la tv cinese di Suning, nella presentazione di Inter-Brescia è stato pubblicato un fotomontaggio di Conte vestito da showman, con una scatola di carte e un Tonali raffigurato come asso che usciva dal mazzo. “Più che un indizio di mercato sembra l’ennesima conferma di quanto Tonali sia presente nei pensieri del mondo Inter. Lui è il centrocampista designato per diventare il leader del progetto futuro e su di lui l’Inter concentrerà i prossimi sforzi sul mercato”, conferma La Gazzetta dello Sport. Ieri, però, il classe 2000 non ha fornito una prestazione di livello, ma è stato comunque apprezzabile l’assist a Donnarumma che ha sprecato il potenziale 1-0 ospite poco prima del gol di Young.

FASE DI STALLO – Come riporta la Rosea, nelle prossime settimane Inter e Brescia riallacceranno i contatti per tentare di sbloccare l’affare, che ora vive una fase di stallo. In questi giorni, l’Inter ha avuto altre priorità, come Hakimi da un lato e la ‘difesa’ per Lautaro dagli attacchi del Barcellona. Per Tonali, c’è da limare la distanza tra domanda – Cellino chiede sempre 50 mln – e offerta, visto che i nerazzurri valutano Tonali 30 mln più 5 di bonus. Marotta e Ausilio pensano ad una formula alla Barella, ossia ad un prestito con obbligo di riscatto. Tonali, dal canto suo, ha fatto capire di preferire l’Inter alla Juventus, altra grande interessata, perché a Milano potrebbe trovare più spazio sin dall’inizio. “Questo aspetto, unito alla stima di Conte e alla volontà del club di farne un perno del futuro, può fare la differenza. Tonali ha scelto, ora sta all’Inter trovare il modo per affondare il colpo”, chiosa La Gazzetta.