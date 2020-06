Tonali, arriva lo sconto: Inter ad un passo, le nuove cifre. C’è la rinuncia a Kumbulla

L’Inter lavora anche in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi di mercato del club nerazzurro ci sono due giovani talenti della Serie A e il futuro di uno potrebbe condizionare quello dell’altro. Il centrocampista del Brescia Sandro Tonali è ormai un obiettivo dichiarato dell’Inter che ha già il sì del giocatore e che lavora per trovare un intesa col presidente Cellino. Questa trattativa potrebbe interessare di riflesso anche quella per il difensore del Verona Kumbulla.

Come rivela l’esperto di mercato Pedullà, l’Inter si avvicina sempre di più a Tonali. Il Brescia avrebbe calato le pretese, “scendendo dai 50 milioni iniziali a una cifra tra 30 e 40, vicina ai 40 con i bonus. Senza contropartite, solo cash. Si spiega così la rinuncia a Kumbulla (in orbita Lazio), si viaggia per priorità”.