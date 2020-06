Inter, mossa a sorpresa della Lazio per Kumbulla: Marotta spiazzato, non si aspettava…

L’Inter rischia di perdere Marash Kumbulla. Nonostante si sia mosso per primo, il club nerazzurro può perdere il difensore classe 2000 del Verona, con cui ha già un accordo verbale. Il motivo? I pochi fondi a disposizione di Marotta e Ausilio per il mercato in entrata: la società di viale della Liberazione dovrà riscattare Sensi e Barella rispettivamente da Sassuolo e Cagliari, oltre all’investimento già programmato per riacquistare Pinamonti dal Genoa.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com a insidiare l’Inter è la Lazio. La società biancoceleste è pronta a chiudere l’affare entro il 30 giugno e strapparlo alla concorrenza dei nerazzurri e della Juventus. Questa sera è fissato un incontro tra Lotito e il presidente del Verona Setti, con i due che parleranno proprio di Kumbulla.

La mossa della Lazio ha spiazzato Marotta, che fino a lunedì si diceva abbastanza tranquillo in merito alla questione Kumbulla. L’amministratore delegato dell’Inter non si aspettava l’accelerata dei capitolini e aveva preso tempo: l’idea era quella di sistemate le vicende Perisic, Joao Mario, Nainggolan, Lazaro prima di sferrare l’assalto decisivo. Ora, però, la mossa di Lotito e Tare potrebbe essere decisiva per il futuro del 20enne difensore degli scaligeri.