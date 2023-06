Torino-Inter, le formazioni ufficiali: pochi cambi per Inzaghi. C’è la LuLa dal 1′

Ultima curva di campionato, prima del gran finale a Istanbul. L'Inter scende in campo tra circa un'ora in casa del Torino per chiudere una stagione che in Serie A ha già regalato il suo verdetto. I nerazzurri sono già qualificati alla prossima Champions League, ma cercheranno comunque un risultato positivo quantomeno per non correre il rischio di farsi scavalcare dal Milan, impegnato domani con il Verona.