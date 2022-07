Rinforzo a sinistra se parte Dumfries? Il Tottenham offre Reguilon, come cambierebbe l’Inter

Gli sviluppi del mercato internazionale potrebbero far cambiare le strategie dell'Inter. Nello specifico, il futuro di Denzel Dumfries può incidere pesantemente nei piani tattici dei nerazzurri: l'esterno olandese, elemento imprescindibile per Inzaghi sulla fascia destra, ha numerosi estimatori, Chelsea in testa, e una sua cessione non è da escludere. Un sacrificio che salverebbe il bilancio, ma che lascerebbe una lacuna nello scacchiere tattico dell'Inter: servirebbe un sostituto di livello, avendo già perso Perisic sulla corsia mancina, finito al Tottenham di Conte.