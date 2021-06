Il Tottenham mette nel mirino tre titolari dell’Inter. E Conte non c’entra…

Nonostante l'ex tecnico dell'Inter non sarà alla guida degli Spurs, il club inglese segue con attenzione Skriniar, Perisic ed Eriksen per questa finestra di mercato

La trattativa tra il Tottenham e Antonio Conte sembra ormai sfumata. L'ex tecnico dell'Inter sembrava a un passo dalla panchina degli Spurs, ma l'affare è saltato e ora il club inglese andrà su un altro tecnico. Nonostante Conte non sia più nei programmi del Tottenham, gli Spurs starebbero comunque monitorando alcuni giocatori nerazzurri per la prossima stagione.

Secondo quanto riporta l'Express, sono tre i giocatori dell'Inter che interessano al Tottenham, nonostante Conte non sarà l'allenatore degli Spurs. Il primo è Milan Skriniar, già nel mirino degli inglesi nella passata estate. Il difensore sembrava a un passo dal Tottenham, poi è diventato una colonna dell'Inter campione d'Italia. In questo mercato il club londinese potrebbe farsi di nuovo vivo per lo slovacco, anche nel caso in cui Conte non sarà il tecnico degli Hotspur.