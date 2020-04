Inter, sono tre i possibili affare alla Marotta. Non solo Giroud, altri due colpi a zero per Conte?

Tra gli obiettivi di mercato dell’Inter ci sono anche alcuni giocatori in scadenza di contratto a giugno. L’interesse per l’attaccante del Chelsea Giroud è ancora vivo, dopo che il francese è stato un passo a vestire nerazzurro nel mercato di gennaio. Ma non è l’unico affare seguito dall’Inter.

“I nerazzurri non hanno abbandonato l’idea di mettere le mani sul bomber francese, che ha un ingaggio elevato, sopra i 5 milioni, e chiede due anni di contratto quasi alle stesse cifre. Marotta cerca un accordo con l’attaccante Campione del mondo, che farebbe felice pure Antonio Conte, già in contatto col giocatore e ideale vice Lukaku nei suoi schemi. Sponda Tottenham, sono partite le manovre per accaparrarsi Vertonghen. L’Inter parte in pole per il belga che porterebbe grande esperienza in difesa, dove a lasciargli spazio sarebbe Godin (in Inghilterra lo hanno associato proprio agli Spurs). In Italia anche Roma e Napoli lavorano sotto traccia”, spiega La Gazzetta dello Sport.

Ma per l’Inter c’è anche un obiettivo a parametro zero in casa Psg: “Thomas Meunier si candida a diventare il colpo a zero più ambito dell’estate. Il Borussia Dortmund sembrava aver chiuso fino a pochi giorni fa, ma il ventottenne belga sta temporeggiando coi tedeschi e tratta il rinnovo col Psg. L’Inter attende interessata e studia la sua mossa col giocatore”, aggiunge Gazzetta.