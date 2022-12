Inter, contatto per Truffert. Il Rennes non fa sconti: richiesta alta, tutto passa da…Gosens

Continua la caccia a un esterno sinistro in casa Inter. Dopo i primi sondaggi, il club nerazzurro pare aver individuato il preferito per la corsia mancina: si tratta di Truffert del Rennes.

"Il primo contatto tra i nerazzurri e il Rennes attorno al nome caldo di Adrien Truffert non aiuta certo a essere ottimisti. E tra qualche settimana il bisogno di un laterale mancino per Inzaghi potrebbe essere più stringente di adesso. Il club francese possiede uno dei migliori settori giovanili del Paese e così, anno dopo anno, ha costruito questo piccolo gioiellino sulla fascia. Per questo non intende fare sconti: il prezzo di Truffert è 20 milioni, poco trattabili. Tra l’altro, il Rennes non ha gran voglia di privarsi già a gennaio del suo Adrien: i dirigenti della squadra allenata da Bruno Génésio, vecchia leggenda del Lione, sanno bene che in un tempo corto quel prezzo potrebbe pure lievitare", rivela La Gazzetta dello Sport.