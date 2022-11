A sinistra nome nuovo: occhi puntati su Truffert. Costa 15 mln, proposta Inter al Rennes

Il laterale del Rennes piace alla dirigenza dell'Inter come vice Dimarco al posto di Gosens, verrà proposto un prestito fino a luglio

Andrea Della Sala

L'Inter cerca un rinforzo sulla corsia sinistra. Gosens non ha convinto e potrebbe lasciare a gennaio, così in casa nerazzurra si sondano diverse opzione, ma un nome nuovo si sta facendo strada.

"Undici volte possono pure bastare. Undici partite di Ligue 1 in cui gli osservatori nerazzurri hanno visionato quel biondino che piace (non soltanto) ai francesi. Undici relazioni positive sull’esterno sinistro del Rennes, 21 anni compiuti tre giorni fa e ormai pronto al decollo. All’Inter tutta piace Adrien Truffert, l’esterno che sarebbe pure potuto stare in Qatar con Deschamps", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Truffert si è imposto in questa stagione come uno dei migliori esterni sinistri della Ligue 1, anche se addosso non ha la maglia Psg. Il suo destino rischia di intrecciarsi ora con un collega tedesco di stanza a Milano. Al momento in comune con Gosens ha solo il rimpianto per la mancata convocazione mondiale, per il resto le loro carriere stanno divergendo parecchio. Tanto Adrien ha convinto chi lo osserva, tanto Robin ha lasciato dubbi in casa Inter. Lo scarso minutaggio ha portato l’ex atalantino a guardarsi attorno: un prestito in Bundesliga, con il “suo” Schalke e il Leverkusen in prima linea, sono idee che iniziano ad essere esplorate dall’Inter. E nel frattempo, i dirigenti nerazzurri cercano la migliore soluzione in entrata, magari pescando nel mazzo dei tanti giocatori osservati in giro per l’Europa".

"Tra loro, Truffert spicca per carisma, spinta e dati passati al microscopio: starebbe bene accanto a Dimarco anche solo per struttura fisica (176 centimetri per 70 chili) e sinistro ben educato nel centro di formazione del Rennes, uno dei più prolifici in Francia. Programmato come terzino, ha fatto anche l’esterno alto: per lo staff nerazzurro ha quindi le caratteristiche adatte per calzare dentro al 3-5-2 di Inzaghi. Semmai, come spesso capita in questa epoca, l’entusiasmo interista sbatte di fronte al denaro: il Rennes lo valuta una quindicina di milioni anche perché il contratto scade nel 2025. In Viale della Liberazione un investimento simile per un esterno a gennaio sarebbe complicato, sempre al netto di mini-budget racimolati qua e là. Nel caso, verrebbe proposta una formula per averlo subito e pagarlo a luglio, un prestito con riscatto a certe condizioni", chiude Gazzetta.