TS conferma: “Dybala a zero? L’Inter c’è. E non è utopia pensare che…”

Ove si presentasse l’occasione, un dirigente scaltro come Beppe Marotta non se la lascerebbe sfuggire: il punto

La vera bomba di mercato l'ha lanciata ieri sera La Gazzetta dello Sport: l'Inter starebbe pensando a Paulo Dybala a parametro zero a giugno. Il rinnovo con la Juventus è infatti in stand-by e Beppe Marotta, sempre vigile sui calciatori in scadenza, potrebbe tentare davvero il colpaccio. Lo conferma anche Tuttosport, che scrive: "L’autofinanziamento, parola chiave della gestione Suning, significa evitare spese folli, ma garantire una decina di milioni l’anno a Dybala non pare una prospettiva utopistica.