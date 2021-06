Tutti vogliono Barella. “Ma Nicolò ama troppo l’Inter: il futuro è già deciso”

Nicolò Barella sta dimostrando di essere un vero top anche a livello internazionale: ma l'Inter ha le idee chiare

Nicolò Barella continua a crescere e a farsi apprezzare. Il centrocampista dell'Inter sta performando a livello davvero eccellente anche all'Europeo e si sta confermando uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Ma il futuro, nonostante l'interesse di diversi top club, è già scritto: "Un Barella ormai internazionale, come l'interesse che sta suscitando nelle big continentali. È nel mirino di Bayern, Real, Arsenal, Tottenham e Liverpool. Ma Capitan futuro ama troppo l'Inter e presto il suo agente Beltrami si siederà ad un tavolo con gli uomini mercato nerazzurri per prolungare e adeguare un contratto attualmente in scadenza nel 2023 a 2,5 milioni l'anno", spiega La Gazzetta dello Sport.