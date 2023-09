Tuttosport: “L’Inter ha pensato a David. E nel 2024 tornerà d’attualità: i dettagli”

È evidente che per arrivare a un giocatore come David, il cui costo sarà comunque alto anche se il contratto rimarrà in scadenza nel 2025

E' Jonathan David uno dei nomi che l'Inter ha sondato per rinforzare l'attacco nelle ultime sessioni di mercato. Ma il prezzo decisamente elevato ha impedito ai nerazzurri di affondare per il canadese, idea di mercato sia l'anno scorso che quest'anno dopo aver abbandonato la pista Lukaku. Spiega Tuttosport: "Il canadese faceva parte della lista degli attaccanti medio-giovani, di prospettiva, su cui investire, come Scamacca o Balogun, poi finiti rispettivamente ad Atalanta e Monaco. L'Inter, però, non aveva i fondi per affondare il colpo su David: il budget da 40 milioni era stato messo a disposizione per Lukaku, non per altri profili e così Marotta, Ausilio e Baccin hanno deciso di spacchettare la cifra e prendere due giocatori, Arnautovic e Pavard. Ma nell'estate 2024 il tema attaccante tornerà d'attualità.