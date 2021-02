Juve-Inter, il club nerazzurro: “Sarà dura. Ma faremo del nostro meglio. A qualsiasi costo”

Tutto quello che hai sempre voluto. Tutto quello che i tifosi dell’Inter vogliono è tornare a vincere, prima o dopo. E l’Inter negli ultimi anni ha fatto un salto. È migliorata in numeri e rendimento. È tornata a lottare, competere, a credere in giornate che sanno di buon tempo. Ecco perché la partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, dopo il 2-1 incassato a San Siro, si può vincere. Sarà una scalata, certo. E ne è consapevole la società interista. “Bisognerà fare due gol”, ha detto Conte dopo l’andata. Non sarà facile. Ma si può fare. “Scalata. Sarà dura. Ma faremo del nostro meglio. A qualsiasi costo”, ha scritto la società in un tweet che carica l’ambiente con un brano del cantante britannico Rag’n’Bone Man. Titolo: “All You Ever Wanted”. “Quello che hai sempre voluto”. E battere la Juve è una cosa che all’Inter piace da sempre. “Born to be climbers” è il titolo del video di Inter Media House. “Nati per essere scalatori”.

Che ci si stia riferendo alla gara di domani sera si capisce dall’hashtag Juventus-Inter e Coppa Italia. Ma potrebbe benissimo essere riferito anche alle questione societarie. Un momento particolare quello che sta attraversando il club nerazzurro. Ma come ha spiegato Marotta, il management e la squadra stanno lavorando per cercare di isolarsi da tutte le indiscrezioni che ruotano attorno alla cessione da parte di Suning. Per far contare il campo più di qualsiasi altra cosa.