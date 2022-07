TycSports: “Sanchez-Vidal, il Flamengo insiste. Inter, arrivo Dybala imminente”

Si fanno sempre più insistenti le voci su un futuro in Brasile, precisamente al Flamengo, di Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Anche TycSports, portale argentino, conferma l'indiscrezione, affermando come il primo si allontani sensibilmente dal Boca Juniors, vista l'accelerata delle ultime ore del club brasiliano al quale darà una risposta entro martedì. Flamengo che ora spinge anche per il Nino Maravilla, che "vista la poca considerazione da parte dell'Inter, non farebbe male a partire", scrive TycSports. Anche perché, conclude il portale, troverebbe sempre meno spazio considerando il grande ritorno di Romelu Lukaku e "l'imminente arrivo di Paulo Dybala".