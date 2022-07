Inter, il Flamengo si fa avanti anche per Sanchez: contatti avviati. E Vidal dice sì

I due cileni, entrambi fuori dai piani dei nerazzurri, potrebbero proseguire insieme la loro carriera in Brasile

Alexis Sanchez e Arturo Vidal, dopo le due stagioni trascorse all'Inter e dopo le innumerevoli battaglie fianco a fianco con il Cile, potrebbero ancora giocare insieme: entrambi fuori dai piani del club nerazzurro e con ancora un anno di contratto, nelle prossime settimane decideranno la loro nuova destinazione. A tenerli uniti, secondo la versione cilena di Goal, potrebbe essere il Flamengo: il club brasiliano sta seguendo da tempo il centrocampista ma, nelle ultime ore, starebbe sondando il terreno anche per l'attaccante.

Nonostante l'offerta del Boca Juniors, che propone un contratto di 18 mesi con opzione di rinnovo, Arturo Vidal sembrerebbe aver scelto il Flamengo . La proposta degli Xeneizes lusinga il centrocampista cileno, ma la proposta del club brasiliano è economicamente superiore a quella degli argentini, il che potrebbe far pendere la bilancia dalla loro parte. Già nella giornata di oggi le parti si potrebbero incontrare per arrivare alla firma del contratto.

Ma non finisce qui: il Flamengo ha iniziato a chiedere informazioni su Alexis Sanchez. L'attaccante cileno sarebbe già in trattativa con il club brasiliano, che sa bene quanto il Niño Maravilla guadagni all'Inter e di non poter offrire nulla ai nerazzurri. Il motivo di questo inserimento deriva dall'infortunio di Bruno Henrique, elemento più talentuoso del Mengao. Fernando Felicevich, agente sia di Sanchez che di Vidal, spera di poter concludere quanto prima questa doppia operazione.