Superlega, Uefa: “Chi partecipa bannato da tutti i campionati. E i giocatori via da…”

Attraverso un comunicato durissimo, la UEFA ha apertamente dichiarato guerra al progetto Superlega. Ecco la nota ufficiale

Attraverso un comunicato durissimo, la UEFA ha apertamente dichiarato guerra al progetto Superlega . Con l'appoggio delle federazioni di Inghilterra, Spagna e Italia e della Premier League, della Liga e della Lega Serie A, infatti, il massimo organo calcistico europeo ha annunciato l'intenzione di bannare da tutte le competizioni nazionali, europee e mondiali i 12 club (Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juventus) che eventualmente parteciperanno al progetto. Non solo. Ai giocatori dei club aderenti, infatti, potrebbe essere impedito di rappresentare le proprie nazionali. Ecco il durissimo comunicato UEFA:

Se ciò dovesse accadere, ci teniamo a ribadire che noi - UEFA, FA inglese, RFEF, FIGC, Premier League, LaLiga, Lega Serie A, ma anche la FIFA e tutte le nostre federazioni affiliate - resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto, un progetto che si fonda sull'interesse personale di pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà.