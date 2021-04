Hakimi: “Mi vedo all’Inter per anni. Il 4-3 alla Fiorentina, che gara! Con Conte…”

Il giocatore nerazzurro ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic

Gianni Pampinella

"La stagione è andata bene finora". Inizia così la lunga intervista rilasciata da Achraf Hakimi a The Athletic . "Ma vogliamo che finisca nel miglior modo possibile". Il sesto assist stagionale del marocchino ha permesso all'Inter di battere il Cagliari e centrare l'undicesima vittoria consecutiva. Sei assist appunto e sei gol alla sua prima stagione all'Inter testimoniano il grande impatto che il giocatore ha avuto sulla squadra. "La partita che ricordo di più è stata la prima contro la Fiorentina. Abbiamo fatto una grande rimonta (da 1-0 e 3-2 fino a 4-3). È stato il mio debutto. Sono entrato dalla panchina e sono riuscito a fare l'assist per il gol di Romelu. È un bel ricordo", ricorda il giocatore.

L'avventura in nerazzurro "è iniziata bene", dice Hakimi guardandosi indietro. "Ho dovuto aspettare molto perché giocavano in Europa League". Il suo impatto è stato immediato e un grande impatto lo ha avuto anche il nuovo logo: "È un logo molto carino che riguarda la crescita, il futuro. È un logo fantastico e sono orgoglioso di poterlo indossare, da ragazzo che guarda al futuro e che può stare qui per molti anni". A impressionare di Hakimi è la sua velocità: "Questo è qualcosa che ho geneticamente. Sono sempre stato un giocatore veloce. A scuola facevamo atletica leggera e io ne ho preso parte. Potevano vedere che ero bravo. Ho ancora un bel po' di medaglie a casa dei miei genitori".

Il marocchino parla del suo rapporto con Antonio Conte. "Non ti dà molte istruzioni ma lavora molto sugli elementi tattici. Dato che ero nuovo, voleva perfezionare quell'aspetto in modo che potessi adattarmi il più rapidamente possibile alla squadra e allo stile di gioco che voleva, quindi abbiamo lavorato molto su questo. Ho dovuto migliorare e cambiare alcune cose, ma anche per il mio bene soprattutto sul lato difensivo del gioco. Abbiamo lavorato su cose come la concentrazione, il posizionamento, alcuni aspetti di base ma anche quelli non così basilari come quando ho bisogno di uscire dalla linea, cosa devo fare in diverse situazioni. Soprattutto quando difendiamo a cinque. Non è che io sia un esterno, sono ancora un terzino. Questo mi ha aiutato e sono grato a Conte per avermi aiutato a migliorare".

"Quando ho iniziato a giocare a calcio, giocavo come attaccante. Questo è quello che mi hanno chiesto. Ecco perché ho quella mentalità di andare sempre all'attacco. Mi sono sempre concentrato sugli attaccanti, allora ho giocato più in avanti. Come difensore, Marcelo è sempre stato un giocatore che ha avuto una grande influenza su di me. Anch'io ho avuto la possibilità di giocare nella stessa posizione. Ho imparato molto da lui". La discussione si sposta poi nuovamente sul campionato: "Siamo tranquilli, conosciamo il vantaggio che abbiamo, ma dobbiamo pensare partita per partita. C'è ancora molto da giocare. Vogliamo difendere questo vantaggio perché è una bella opportunità per vincere qualcosa che aspettavamo da molti anni e che i tifosi stanno aspettando. Si spera che alla fine della stagione ce la possiamo fare".

(The Athletic)