UFFICIALE – Bologna-Inter, le formazioni: Radu e Dimarco dal 1′. Lautaro-Correa in attacco

Per la gara del Dall'Ara Simone Inzaghi perde il capitano nerazzurro per un problema alla schiena

Vietato sbagliare. L'Inter si gioca una fetta importante di stagione contro il Bologna, recupero della 20esima giornata di campionato. Samir Handanovic, in dubbio per un problema alla schiena, non ce la fa e sarà Radu a difendere la porta nerazzurra. Difesa composta da Skriniar, De Vrij e Dimarco. Tutto confermato a centrocampo con il trio Barella, Brozovic e Calhanoglu, mentre sulle fasce agiranno Dumfries e Perisic. Attacco tutto argentino con Lautaro-Correa.