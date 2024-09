L'Inter ha rispettato i paletti imposti dal Fair Play Finanziario per la stagione sportiva 2023/24. Lo rende noto l'UEFA

L'Inter ha rispettato i paletti imposti dal Fair Play Finanziario per la stagione sportiva 2023/24 . Lo rende noto l'UEFA con questa nota ufficiale: "La prima camera dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club si è riunito questa settimana e ha completato la valutazione dei club che hanno preso parte alla stagione 2023/24 o che erano in regime di Settlement Agreement durante la stagione 2023/24.

Per la prima volta, l'Organo di Controllo Finanziario dei Club ha valutato i club in base alla nuova regola Cost Squad che viene progressivamente implementata nell'arco di tre anni. Nel 2023, i club hanno dovuto segnalare un rapporto pari o inferiore al 90%. Il rapporto scenderà poi all'80% nel 2024 e infine al 70% nel 2025. Tutti i club hanno segnalato un rapporto di costo della squadra entro il limite del 90% applicabile per la stagione 2023/24.