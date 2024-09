Non solo bis scudetto: Inzaghi vuole diventare l’allenatore con più titoli della storia Inter

Più titolato

Come premesso, il tricolore consecutivo permetterebbe a Inzaghi l’ingresso in club esclusivo. Ma un altro scudetto vorrebbe dire pure raggiungere i 7 titoli complessivi da allenatore nerazzurro. Ebbene, da questo punto di vista, la cerchia sarebbe ancora più ristretta. A quella quota, infatti, sono arrivati soltanto Mancini ed Herrera. Vero che ci sono i pesi anche nei successi. E non può essere dimenticato che il “Mago” ha messo la sua firma su due Coppe dei Campioni. I numeri, però, restano. E quella di Inzaghi sarebbe comunque un’impresa, anche perché raggiunta in sole 4 stagioni. Già, conoscendolo, però, è difficile che il tecnico piacentino si possa accontentare. Insieme alla voglia di tricolore bis, nella sua testa c'è anche la chance di fare poker in Supercoppa, come un tris in Coppa Italia, senza dimenticare la Champions, soltanto accarezzata a Istanbul, e il nuovo Mondiale per club. Con altri due trofei, a prescindere dalla tipologia, Simone diventerebbe l’allenatore più vincente della storia interista. Peraltro, dopo il rinnovo firmato questa estate, non ha solo questa stagione per riuscirci, ma almeno anche il 2025/26…", si legge.