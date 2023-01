UFFICIALE – Inter-Atalanta, formazioni: torna la Lu-La dal 1′. Skriniar in tribuna

Tra poco l'Inter scenderà in campo, di fronte c'è l'Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. Rispetto alla gara con la Cremonese, Simone Inzaghi opera qualche cambio. In difesa confermato Darmian sul centrodestra, mentre torna de Vrij dal 1' con Acerbi che completa il reparto arretrato.

Sulle fasce chance per Robin Gosens, mentre a destra conferma per Dumfries dopo la buona prestazione di Cremona. A centrocampo c'è il ritorno di Barella che giocherà insieme a Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti torna la coppia Lukaku-Lautaro per provare a scardinare la difesa atalantina.