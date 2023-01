ESCLUSIVA Manfredini: “Demiral ottimo per il dopo Skriniar. Inter e Atalanta…”

L'ex difensore dell'Atalanta presenta ai nostri microfoni la sfida di questa sera tra la formazione di Inzaghi e quella di Gasperini

Fabio Alampi

Reduce dal successo contro la Cremonese che, complice la sconfitta interna del Milan contro il Sassuolo, è valso il secondo posto in classifica in campionato, l'Inter è pronta a tornare in campo già questa sera: i ragazzi di Simone Inzaghi affrontano a San Siro l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia. A tal proposito Fcinter1908 ha contattato in esclusiva Thomas Manfredini, ex difensore orobico, 139 presenze e 5 reti con la maglia della Dea.

Questa sera Inter e Atalanta si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia: che partita ti aspetti?

Penso che sarà una partita dai ritmi alti, tra due squadre che si affronteranno per vincere la partita senza fare troppi calcoli. Penso che in questo momento la Coppa Italia stia cambiando il suo valore, arrivare fino in fondo interessa. C'è sempre grande rivalità tra Inter e Atalanta, mi aspetto una bella partita.

Inter e Atalanta sono state le uniche del gruppo di testa, Napoli escluso, ad aver vinto nell'ultima giornata di campionato: se la giocheranno entrambe per un posto in Champions League?

Il campionato è talmente livellato che non ci sono squadre che riescono ad avere un rendimento sempre alto, ad eccezione del Napoli. Ci sono risultati altalenanti, spesso anche le piccole riescono a portar via punti inaspettati contro squadre di vertice. L'obiettivo dell'Atalanta, come ha detto Gasperini, può essere quello del ritorno in Champions League: per farcela devono avere quella continuità di rendimento che non hanno avuto nel girone di andata. L'Inter sicuramente arriverà nei primi posti, proverà fino alla fine ad agganciare la zona scudetto, ma il Napoli con questo passo penso sia inarrivabile per tutti.

In questo momento la Coppa Italia non rischia di diventate un peso per le due squadre?

Penso di no: la Coppa Italia deve essere uno stimolo, riuscire ad arrivare fino in fondo è importante, soprattutto quando in campionato sei molto distante da un obiettivo reale, come può essere lo scudetto per l'Inter. Un giocatore che vuole sempre vincere trova stimoli anche in queste partite. Ci saranno dei cambi, non giocheranno tutti i titolarissimi, le partite sono tante e fra poco riprendono anche le coppe europee, ma queste squadre hanno delle rose talmente ampie che chiunque giocherà farà la sua parte.

L'Atalanta sembra aver ritrovato brillantezza ed entusiasmo grazie alla decisione di Gasperini di dare un taglio con il passato.

Gente come Zapata e Muriel possono ancora dare tanto a Bergamo. Gasperini ha avuto l'abilità di riuscire a far rendere anche giocatori come Boga, che fino a poco tempo fa stava sempre fuori. Quando poi hai dei 2003 come Scalvini e Hojlund, che fanno certe prestazioni, è normale che fai fatica a metterli da parte. L'Atalanta ha bisogno anche di chi gioca meno, perchè verrà il loro momento.

In casa Inter si è fatto il nome di Demiral per l'eventuale sostituzione di Skriniar: cosa ne pensi?

Sarebbe sicuramente una buona operazione, perchè Demiral è un giocatore importante. Ovviamente sarebbe meno buona per l'Atalanta. Demiral deve molto all'Atalanta: alla Juventus giocava poco, quando è arrivato a Bergamo ha ritrovato sicurezza e continuità di gioco. Per l'Inter potrebbe essere un gran bell'acquisto al posto di Skriniar, per l'Atalanta una perdita importante, anche se è vero che, se decidesse di cederlo, vorrebbe dire che hanno già individuato un sostituto.