UFFICIALE – Europa League, arriva il comunicato Uefa: Inter-Getafe si gioca a porte chiuse

Attraverso questo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l’Uefa comunica che le prossime gare europee saranno disputate a porte chiuse.

Seguendo le decisioni prese dalle autorità rilevanti in Spagna e in Italia e le relative misure riguardanti il Coronavirus, le prossime gare di competizioni Uefa saranno disputate la prossima settimana come da programma, ma giocate a porte chiuse:

UEFA Champions League, ottavi di finale:

Valencia CF – Atalanta BC, 10 Marzo

UEFA Europa League, ottavi di finale:

Le gare di Youth League che dovranno essere disputate in Italia la prossima settimana verranno giocate a porte chiuse, in accordo con le autorità italiane.

(Uefa.com)