Gli ottavi di finale di Europa League tra Inter e Getafe si giocheranno a porte chiuse: lo ha comunicato lo stesso Getafe ai giornalisti spagnoli. Come conferma il cronista di Cadena Ser, Oscar Egido, il Getafe ha fatto sapere che a San Siro si giocherà senza pubblico e senza giornalisti al seguito. L’accesso, come accaduto per Inter-Ludogorets, sarà consentito solamente ai broadcaster che detengono i diritti di messa in onda dell’evento.