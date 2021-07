UFFICIALE – Inter-Joao Mario, addio definitivo: c’è la risoluzione del contratto

Le strade del club nerazzurro e del centrocampista portoghese si sono definitivamente divise

Joao Mario non è più un calciatore dell'Inter. Il centrocampista portoghese, rientrato a fine stagione dal prestito allo Sporting Lisbona e ora vicino ora al Benfica, ha firmato in giornata la risoluzione del contratto che lo legava al club nerazzurro per un altro anno.