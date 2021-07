Colpa di Oriali? Pistocchi lo difende: “Chi dice queste cose non sa niente di…”

Il giornalista sportivo è tornato ad occuparsi della vicenda relativa all'addio di Lele Oriali all'Inter. Pistocchi lo ha difeso da alcuni tifosi sui social...

Maurizio Pistocchi è tornato sulla vicenda Oriali, dopo che nella giornata di ieri aveva già affrontato l'argomento. Ai tifosi schierati dalla parte della società nerazzurra e contro Oriali ha risposto in questi termini: "Far passare Oriali come la vittima è uno sbaglio? Chi dice queste cose non sa niente di quello che è successo ad Appiano nell’ultimo anno, del lavoro che è stato fatto da Conte, Oriali e dallo staff tecnico per trasformare un gruppo che perdeva da 10 anni in quello che ha dominato il Campionato". Il giornalista sportivo, che uscirà presto con un libro sui segreti e retroscena del calcio, ha poi concluso con queste parole: "10 anni senza vittorie: sarà che Oriali porta fortuna...".