UFFICIALE – Inter-Sanchez, accordo per la risoluzione del contratto: il comunicato

"FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto dell'attaccante cileno Alexis Sanchez. Il Club desidera ringraziare Alexis per le sue tre stagioni in nerazzurro culminate con la conquista di tre trofei e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera". È il comunicato del club che saluta l'attaccante cileno dopo tre stagioni in nerazzurro. Adesso Sanchez è pronto a firmare per il Marsiglia.