UFFICIALE – Inter-Salernitana, formazioni: Acerbi dal 1′. A sinistra c’è Dimarco

Dopo la gara col Barça in Champions, Inzaghi conferma praticamente la stessa formazione anche in campionato

Smaltite le fatiche di Champions League, l'Inter si rituffa nel clima campionato. Rispetto alla gara contro il Barcellona, Simone Inzaghi sceglie di confermare quasi in toto lo stesso undici. L'unica novità è il ritorno di Acerbi in campo dal 1'. Il difensore italiano prende il posto di Bastoni, mentre a sinistra il tecnico conferma Dimarco con Gosens in panchina.