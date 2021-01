Marca – Real conferma accordo amichevole con Inter per Hakimi: “Rapporto tra club perfetto”

Non esiste alcun caso Hakimi. A confermarlo sono fonti autorizzate del Real Madrid, tramite il quotidiano Marca, molto vicino alla Casa Blanca. La smentita alla notizia del Corriere dello Sport è categorica. Il quotidiano romano aveva ipotizzato tensioni, con il Real che avrebbe imposto ultimatum all’Inter per il pagamento della prima rata del terzino. La notizia era già stata smentita a Fcinter1908 dall’agente del giocatore.

“I dirigenti dei club hanno stipulato un accordo per i termini di pagamento, con un nuovo calendario dettato dalla pandemia Covid. E’ stato un accordo raggiunto in amicizia settimane fa. Alcuni quotidiani hanno parlato di un ultimatum del Real per il pagamento del giocatore ma fonti autorizzate del Real hanno smentito qualsiasi tipo di tensione, rimandando all’accordo raggiunto con l’Inter. Hanno aggiunto che i rapporti tra i due club sono perfetti”, sottolinea Marca.

Polverone subito smontato.