UFFICIALE – Atalanta-Inter, riecco Skriniar. C’è Sanchez con Lautaro. Panchina per Hakimi

Reduci entrambe da una delusione in Europa, Atalanta e Inter cercano il riscatto oggi al Gewiss Stadium in una gara che può essere decisiva sia per una che per l’altra. Per fronteggiare la Dea, battuta lo scorso agosto all’ultima giornata, Antonio Conte propone per la prima volta la difesa titolare: al fianco di Stefan De Vrij ci saranno infatti Alessandro Bastoni e il rientrante Milan Skriniar. Con Lautaro Martinez in avanti, invece, gioca Alexis Sanchez. Il centrocampo di Madrid, infine, è confermato: Vidal e Brozovic con Barella trequartista.

ATALANTA (3-4-2-1): 57 Sportiello; 2 Toloi, 17 Romero, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 11 Freuler, 88 Pasalic, 40 Ruggeri; 10 Gomez, 18 Malinovskyi; 91 Zapata.

A disposizione: 31 Rossi, 95 Gollini, 4 Sutalo, 7 Lammers, 9 Muriel, 26 Mojica, 27 De Paoli, 32 Pessina, 42 Scalvini,59 Miranchuk, 72 Ilicic, 79 Diallo.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 23 Barella; 7 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 9 Lukaku, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Longo, Del Giovane.

Quarto Uomo: Ghersini

VAR e Assistente VAR: Mariani, Bindoni.