Gasperini vs Conte, non una sfida normale. All’Inter e all’Atalanta le loro esperienze peggiori

Oggi a Bergamo si sfideranno Atalanta e Inter, due squadre in cerca di rivalsa dopo le delusioni in Champions League contro Liverpool e Real Madrid. Sarà anche lo scontro tra due ex come Gasperini e Conte.

Come ricorda Repubblica “Il derby nerazzurro, vinto dall’Inter lo scorso 1° agosto, sarà l’occasione per le due squadre di registrare quel che non funziona e rilanciare le ambizioni d’inizio campionato. Superando l’Atalanta in campo, l’Inter la scavalcherebbe anche in campionato. E per i due allenatori non è comunque una sfida normale: Gasperini alla Pinetina visse la sua peggiore esperienza da quando allena, e così Conte a Bergamo”.