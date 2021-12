Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: chance per Sanchez. C’è ancora Perisic

Torna a San Siro l'ex allenatore nerazzurro Walter Mazzarri. E torna nella formazione di Inzaghi anche de Vrij

È diventata una partita importantissima. Perché potrebbe portare al ritorno in vetta dopo il pari di ieri del Milan contro l'Udinese.

Dumfries giocherà a destra (era stato sostituito nella gara di CL con il Real per un problema fisico poi rientrato). A sinistra Perisic. In mezzo il terzetto è formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco riposa Dzeko: spazio alla coppia Lautaro-Sanchez.