Lazio-Inter, le UFFICIALI: coppia inedita in attacco per Inzaghi. Gagliardini in mediana

Il tecnico dell'Inter ha scelto Perisic al fianco di Dzeko per affrontare la sua ex squadra all'Olimpico

Alle ore 18 l'Inter scende in campo allo Stadio Olimpico contro la Lazio. I nerazzurri vogliono ripartire col piede giusto e mister Inzaghi ha scelto l'undici per affrontare la sua ex squadra. Sciolto il dubbio in attacco: di fianco a Dzeko ci sarà Perisic con Dimarco che si prende la fascia sinistra. In mediana tocca a Gagliardini con Barella e Brozovic.