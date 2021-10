Lazio-Inter, le probabili formazioni: quante novità in mezzo per Inzaghi. Dubbio in attacco

Si apre con la sfida dell'Olimpico alla Lazio una delle settimane più importanti della stagione dell'Inter. Ne è consapevole tutto l'ambiente

Il grande dubbio, in questo senso, riguarda il partner di Dzeko in attacco. Questa notte, Lautaro tornerà in Italia e raggiungerà i compagni nel ritiro di Roma. Inzaghi gli parlerà e valuterà se impiegarlo o meno. In alternativa, come dimostra la grafica sottostante di Sky Sport, è pronto Perisic. Novità a centrocampo e sulle fasce: a destra ci sarà Darmian, a sinistra Dimarco. In mezzo, invece, al posto del malconcio Calhanoglu, chance per Roberto Gagliardini. Ecco le probabili formazioni di Lazio-Inter: