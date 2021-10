TS – Inter, possibile sorpresa: “Suning, addio nel 2022 e ‘terzo soggetto’ con ruolo centrale”

Nonostante le smentite della dirigenza su una possibile cessione dell'Inter da parte di Suning, resta ancora da decifrare il futuro societario

"La situazione è sempre più difficile da sostenere. E non sono escluse evoluzioni proprietarie al termine di questa stagione. Dopo i contatti con il fondo saudita Pif, che poi ha acquistato il Newcastle, potrebbero nascere altre trattative, non necessariamente condotte da Suning in prima persona. Potrebbe avere un ruolo sempre più rilevante Oaktree Capital, il fondo californiano che ha tenuto in piedi l’Inter. Una posizione che gli conferisce una notevole forza anche di fronte alla valutazione di una cessione della società nerazzurra", si legge.