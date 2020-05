Mundo Deportivo – Niente alternative, l’Inter ha scelto il dopo Lautaro. Ed è per questo che…

“Barcellona o niente”. Il titolone del Mundo Deportivo su Lautaro Martinez non impressiona in casa Inter. I nerazzurri sono prontissimi a trattenere El Toro qualora l’offerta catalana non fosse in linea con le richieste di Steven Zhang. Il prezzo di Lautaro è noto: 111 milioni di euro. Si può trattare sull’inserimento di una contropartita tecnica ma la parte cash dovrà essere consistente, molto consistente.

El Mundo Deportivo si sbilancia anche sull’eventuale sostituto dell’ex Racing Avellaneda. L’Inter, assicurano in Spagna, ha scelto Timo Werner, il nome che mette tutti d’accordo è quello del tedesco e per averlo i nereazzurri hanno bisogno di avere immediata liquidità. Per questo, la trattativa per Lautaro non sarà un’infinita telenovela, sottolineano a Barcellona.

Soldi subito per avere Werner o Lautaro resta a Milano. Questa l’idea nerazzurra.