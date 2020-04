Inter, lo Standard ti restituisce un Vanheusden al top: la difesa del futuro è già in casa

Il caos societario che sta colpendo lo Standard Liegi, con il club fiammingo che ha annunciato che non verserà lo stipendio di marzo ai propri calciatori, potrebbe avere delle forti ripercussioni sul futuro di Zinho Vanheusden: il giovane difensore belga non intende accettare la decisione del suo club, e le loro strade potrebbero presto dividersi. L’Inter vanta una sorta di diritto di recompra fissato a 18 milioni di euro valido per l’estate del 2021, ma gli ultimi avvenimenti potrebbero accelerare il rientro alla base del talentuoso classe ’99.

MATURAZIONE – Tornato allo Standard Liegi nel gennaio 2018, in queste due stagioni e mezza Vanheusden ha confermato tutto quello che di buono veniva detto sul suo conto: nonostante la giovanissima età e gli infortuni che lo hanno colpito, l’ex nerazzurro è riuscito a conquistarsi un posto da titolare nella difesa dello Standard, diventando un pilastro della Nazionale Under 21 del Belgio (della quale è capitano) ed entrando nel mirino del ct Martinez, che lo avrebbe con ogni probabilità convocato in Nazionale maggiore già a partire dai prossimi impegni amichevoli. Una crescita costante in termini di personalità e di esperienza internazionale, accumulata anche grazie agli incontri di Europa League.

LA COPPIA DEL FUTURO – Nel caso in cui Vanheusden dovesse fare ritorno a Milano, l’Inter si ritroverebbe in casa due tra i più promettenti difensori centrali classe ’99 presenti sul palcoscenico internazionale: il belga, insieme ad Alessandro Bastoni (che proprio oggi compie 21 anni), andrebbe a comporre una coppia difensiva giovane, talentuosa e di sicuro avvenire, che avrebbe il tempo di crescere e imparare dai più esperti de Vrij e Skriniar. Una bella garanzia per il futuro.