Vecino-Inter ai titoli di coda: tre le strade per il suo futuro, le offerte non mancano

Il futuro di Matias Vecino appare sempre più lontano dall’Inter: il centrocampista uruguayano, nonostante alcuni screzi avuti con Conte, nel corso dell’anno si è ritagliato uno spazio importante, ma potrebbe comunque finire sul mercato. Già a un passo dall’addio a gennaio, secondo Tuttosport l’ex Fiorentina potrebbe diventare l’elemento da sacrificare per liberare spazio per un nuovo investimento a centrocampo.

TRE STRADE – “Il futuro di Vecino si biforca irrimediabilmente: lontano dall’Inter o ancora a Milano. Quest’ultima, però, opzione molto difficile. […] L’opzione più immediata, probabilmente, sarebbe quella della cessione per soldi. Il mercato che verrà, però, si prevede molto avaro per quanto riguarda la liquidità disponibile nelle casse dei club: non è detto quindi che arrivi un’offerta in denaro sonante per il giocatore. […] Ecco allora la terza opzione per il futuro di Vecino, forse la più probabile: il giocatore potrebbe diventare una pedina di scambio importante, mantenendo una valutazione rispettosa delle previsioni interiste, entrando in qualche operazione per permettere alla squadra di rinforzare la rosa“.