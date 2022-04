Vecino: “Scudetto e Supercoppa un sogno. Lazio-Inter non la scorderò mai”

Le parole del centrocampista dell'Inter: "Indossare la maglia nerazzurra significa orgoglio e grande responsabilità"

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Verona, Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, ha ripercorso così la sua avventura in nerazzurro: "Sono all’Inter da cinque anni e ho giocato tante partite importanti. Una di quelle che non scorderò è sicuramente la sfida all’Olimpico contro la Lazio che ci ha permesso di tornare in Champions League, una vittoria in rimonta chiusa dal mio goal di testa che acceso la festa finale. Indossare la maglia nerazzurra significa orgoglio e grande responsabilità.